В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников силовиков

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по жилым кварталам ДНР, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции республики Ринат Айгистов.

Он отметил увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков на горловском направлении. По его словам, только утром противник выпустил по Горловке около 30 мин.

"Для корректировки ведения огня по мирным кварталам используются беспилотные летательные аппараты. Сегодня нами уничтожено два таких средства разведки", - сказал Айгистов.

По его мнению, активное применение противником БПЛА связано с приказом генштаба Украины "о дополнительном материальном стимулировании за уничтожение техники, а также убийство или ранение наших военнослужащих", которые "должны подкрепляться неоспоримыми доказательствами, в том числе видеозаписями с БПЛА".