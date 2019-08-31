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РИА Новости
Культура

"Лето, прощай!" Россияне "атаковали" инстаграм солиста 30 Seconds to Mars

14:38 31.08.2019 (обновлено: 16:06 31.08.2019)
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© AP Photo / Lionel CironneauДжаред Лето во время фестиваля Cannes Lions, 2014
Джаред Лето во время фестиваля Cannes Lions, 2014
© AP Photo / Lionel Cironneau
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские пользователи устроили очередную "атаку" в комментариях под последней публикацией солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в инстаграме, чтобы попрощаться с летом.

"Прощай, лето!" — написали подписчики.

Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Комментарии на тему последнего дня лета
Флешмоб в инстаграме начал шоумен Гарик Харламов, который призвал своих подписчиков "напасть" на страницу солиста Thirty Seconds to Mars, чтобы попрощаться с летом 2019 года. Выбор "жертвы" был вполне обоснован: фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.
Это не первый раз, когда российские пользователи устраивают "чаты" на страницах зарубежных звезд.
Например, после того как прошел слух о том, что модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались из-за Леди Гаги, аккаунт певицы атаковали десятки тысяч русскоязычных комментаторов.
Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
17 июля, 19:07Культура
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
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