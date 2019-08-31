"Лето, прощай!" Россияне "атаковали" инстаграм солиста 30 Seconds to Mars

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские пользователи устроили очередную "атаку" в комментариях под последней публикацией солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в инстаграме, чтобы попрощаться с летом.

"Прощай, лето!" — написали подписчики.

Комментарии на тему последнего дня лета Комментарии на тему последнего дня лета

Комментарии на тему последнего дня лета Комментарии на тему последнего дня лета

Комментарии на тему последнего дня лета Комментарии на тему последнего дня лета

Флешмоб в инстаграме начал шоумен Гарик Харламов, который призвал своих подписчиков "напасть" на страницу солиста Thirty Seconds to Mars, чтобы попрощаться с летом 2019 года. Выбор "жертвы" был вполне обоснован: фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.

Это не первый раз, когда российские пользователи устраивают "чаты" на страницах зарубежных звезд.