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РИА Новости

КНДР решила не направлять главу МИД на сессию ГА ООН

14:18 31.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Северная Корея решила не направлять министра иностранных дел Ли Ён Хо на сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре, сообщила телекомпания NHK.
Вместо него на форуме будет присутствовать представитель КНДР при ООН. В прошлом году Ли Ён Хо выступил с речью, в которой призвал отменить санкции против своей страны, а также провел ряд двусторонних встреч.
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 16:54РИА Новости
США расширили санкции по КНДР
В этом году его отсутствие на сессии Генеральной ассамблеи ООН закрывает возможности для встреч с высокопоставленными чиновниками США, что могло бы послужить продвижению процесса возобновления диалога между КНДР и США, сообщает телеканал.
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