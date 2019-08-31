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РИА Новости

В КНДР заявили об "исчезающих надеждах на диалог с США"

13:08 31.08.2019
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© AP Photo / Evan VucciЛидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© AP Photo / Evan Vucci
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Возобновление диалога между КНДР и США осложняется, надежды на него тают, об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Майка Помпео о "хулиганских действиях" КНДР.
"Высказывание Помпео сделало еще более сложным проведение планировавшегося американо-северокорейского обсуждения и еще более усилило негативные чувства корейского народа в отношении американцев. Постепенно исчезают наши надежды на диалог с США, и все это толкает нас к пересмотру принятых на себя ранее обязательств", - говорится в заявлении.
В 2018 году состоялась первая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Однако затем диалог стал пробуксовывать – на переговорах во Вьетнаме в феврале этого года никаких договоренностей достигнуто не было. Третья встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась во время визита американского президента в Южную Корею, его посещения демилитаризованной зоны между Севером и Югом в конце июня этого года. Стороны договорились о возобновлении диалога, однако затем последующих встреч не произошло.
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
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