В КНДР заявили об "исчезающих надеждах на диалог с США"

ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Возобновление диалога между КНДР и США осложняется, надежды на него тают, об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Высказывание Помпео сделало еще более сложным проведение планировавшегося американо-северокорейского обсуждения и еще более усилило негативные чувства корейского народа в отношении американцев. Постепенно исчезают наши надежды на диалог с США, и все это толкает нас к пересмотру принятых на себя ранее обязательств", - говорится в заявлении.

В 2018 году состоялась первая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Однако затем диалог стал пробуксовывать – на переговорах во Вьетнаме в феврале этого года никаких договоренностей достигнуто не было. Третья встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась во время визита американского президента в Южную Корею, его посещения демилитаризованной зоны между Севером и Югом в конце июня этого года. Стороны договорились о возобновлении диалога, однако затем последующих встреч не произошло.