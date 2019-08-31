Силовики обстреляли из минометов Горловку и юг ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраины подконтрольной ДНР Горловки, выпустив по ним более 40 мин, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Металлист (под контролем Киева – Прим. ред.) – Гольмовский (поселок на окраине Горловки – Прим. ред.) - выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, произведено 50 выстрелов из БМП-2", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, еще 13 мин калибрами 120 и 82 миллиметра украинские силовики выпустили по поселкам Зайцево и шахты имени Гагарина на окраине Горловки. По селу Ленинское на юге ДНР было выпущено 20 мин, заявили в ДНР.