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РИА Новости

Трамп не исключил, что посетит Польшу примерно в те же сроки, что и ФРГ

01:58 31.08.2019 (обновлено: 02:02 31.08.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Варшаву. 6 июля 2017
Президент США Дональд Трамп во время визита в Варшаву. 6 июля 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время визита в Варшаву. 6 июля 2017. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит Польшу примерно в те же сроки, что и Германию.
"Я посещу Польшу в более поздние сроки. Кроме того, меня пригласила Ангела Меркель в Германию, так что в какой-то момент мы это организуем", - сказал он.
Говоря недавно о сроках посещения ФРГ он сказал, что это может случить "очень скоро".
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
Вчера, 16:46Акценты
Держать нос по ветру. Трамп тоже не приедет в ПольшуЕго здесь ждали едва ли не больше, чем сам день начала Второй мировой. Были варианты. Но он, словно специально, чтобы их не осталось, отменил поездку в самый последний момент.
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Майк ПенсДональд ТрампАнгела МеркельПольшаГерманияСШАВ мире
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