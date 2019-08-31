Трамп не исключил, что посетит Польшу примерно в те же сроки, что и ФРГ

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит Польшу примерно в те же сроки, что и Германию.
"Я посещу Польшу в более поздние сроки. Кроме того, меня пригласила Ангела Меркель в Германию, так что в какой-то момент мы это организуем", - сказал он.
Говоря недавно о сроках посещения ФРГ он сказал, что это может случить "очень скоро".
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.