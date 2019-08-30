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РИА Новости

В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме

20:55 30.08.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще десять доставлены в больницу в результате пищевого отравления в детском доме в индийском городе Матхура, передает в пятницу агентство ANI со ссылкой на представителя местной власти.
"Очень жаль, что 12 детей заболели из-за пищевого отравления, в результате которого двое погибли. Погибшим детям было от шести месяцев до двух лет", - заявил агентству окружной магистрат Сарвагья Рам Мишра.
Курица Джерк
17:22Радио
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Он отметил, что, по словам врачей, шесть детей уже идут на поправку.
"Мы добьемся того, чтобы к виновным людям применили жесткие меры после проведения надлежащего расследования в течение 24 часов", - добавил Мишра.
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