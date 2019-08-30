В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще десять доставлены в больницу в результате пищевого отравления в детском доме в индийском городе Матхура, передает в пятницу агентство Два ребенка погибли, еще десять доставлены в больницу в результате пищевого отравления в детском доме в индийском городе Матхура, передает в пятницу агентство ANI со ссылкой на представителя местной власти.

"Очень жаль, что 12 детей заболели из-за пищевого отравления, в результате которого двое погибли. Погибшим детям было от шести месяцев до двух лет", - заявил агентству окружной магистрат Сарвагья Рам Мишра.

Он отметил, что, по словам врачей, шесть детей уже идут на поправку.