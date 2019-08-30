Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T20:53Z
https://ria.ru/20190830/1558099973.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152970/94/1529709421_0:316:3018:2014_1036x0_80_0_0_9a8a6f195f127ea4ae053da1a4f3638d.jpg
РИА Новости

МИД обеспокоен обострившейся обстановкой на юге Йемена из-за авиаударов ОАЭ

20:53 30.08.2019
275
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. МИД РФ обеспокоен ударами ВВС ОАЭ по армии Йемена, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
В МИД отмечают, что, по поступающим сообщениям, ВВС ОАЭ совершили серию налетов на позиции йеменских правительственных войск в Адене и провинции Абьян. Общее число погибших и раненых военных и гражданских лиц, по разным данным, составляет от 150 до 300 человек.
"Такое развитие событий вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Эскалация вооруженного противостояния на юге Йемена и его переход в новую опасную фазу чреваты самыми негативными последствиями не только для этой страны, но и для региональной безопасности в целом", - приводятся слова Зайцева на сайте ведомства.
Он также добавил, что все участники конфликта на юге Йемена должны проявлять максимальную сдержанность, не допустить роста напряженности и избежать новых жертв и разрушений.
Зайцев отметил, что приоритетная цель в сложившихся обстоятельствах - это немедленное прекращение боевых действий, а также переговорный процесс с участием всех сторон для стабилизации ситуации. Кроме того, по мнению Зайцева, центральную роль в налаживании такого диалога должна сыграть ООН, чьи усилия по урегулированию военно-политического кризиса в Йемене МИД всецело поддерживает.
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Вчера, 23:32РИА Новости
Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН
"Фрагментация страны, равно как и разогрев вооруженной конфронтации играет на руку только террористическим группировкам, которые усиливают свои позиции и в настоящее время контролируют уже около трети территории Йеменской Республики", - заключил он.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
Ситуация в Йемене
Вчера, 23:58РИА Новости
Президент Йемена заявил о решимости вернуть Аден под контроль правительства
411000
Обсудить 0
Военная операция в ЙеменеМИД РФЙеменООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
21:00Максакова может лишиться квартиры за 100 миллионов рублей, пишут СМИ
20:56Зеленский предложил переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора
20:55В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме
Лента новостейМолния