МИД обеспокоен обострившейся обстановкой на юге Йемена из-за авиаударов ОАЭ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. МИД РФ обеспокоен ударами ВВС ОАЭ по армии Йемена, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

В МИД отмечают, что, по поступающим сообщениям, ВВС ОАЭ совершили серию налетов на позиции йеменских правительственных войск в Адене и провинции Абьян. Общее число погибших и раненых военных и гражданских лиц, по разным данным, составляет от 150 до 300 человек.

"Такое развитие событий вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Эскалация вооруженного противостояния на юге Йемена и его переход в новую опасную фазу чреваты самыми негативными последствиями не только для этой страны, но и для региональной безопасности в целом", - приводятся слова Зайцева на сайте ведомства.

Он также добавил, что все участники конфликта на юге Йемена должны проявлять максимальную сдержанность, не допустить роста напряженности и избежать новых жертв и разрушений.

Зайцев отметил, что приоритетная цель в сложившихся обстоятельствах - это немедленное прекращение боевых действий, а также переговорный процесс с участием всех сторон для стабилизации ситуации. Кроме того, по мнению Зайцева, центральную роль в налаживании такого диалога должна сыграть ООН, чьи усилия по урегулированию военно-политического кризиса в Йемене МИД всецело поддерживает.

"Фрагментация страны, равно как и разогрев вооруженной конфронтации играет на руку только террористическим группировкам, которые усиливают свои позиции и в настоящее время контролируют уже около трети территории Йеменской Республики", - заключил он.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.