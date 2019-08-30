Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T20:52Z
https://ria.ru/20190830/1558099949.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/91315/22/913152242_0:117:2000:1242_1036x0_80_0_0_5c83d6e95a766663ad10a0da2e14c2f5.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии направили 1,4 млн рублей на сохранение рабочих мест для инвалидов

20:52 30.08.2019
15
© Fotolia / SmulskyМужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
© Fotolia / Smulsky
ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Четырем организациям Чувашии, в которых трудятся более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, выделено 1,4 миллиона рублей из регионального бюджета на сохранение не менее 83 рабочих мест для инвалидов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
По его словам, власти Чувашии в этом году направили около 900 тысяч рублей из республиканского бюджета на реализацию программы помощи молодым людям с инвалидностью в получении профессионального образования и последующем трудоустройстве. Программа предусматривает возмещение работодателям денежных средств на оплату труда наставников. В 2019 году планируется трудоустроить 30 инвалидов с закреплением наставника.
В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в 354 организациях Чувашии с численностью работающих более 100 человек работают 2105 инвалидов, в том числе 1706 человек по квоте. В 1280 организациях с численностью работников от 35 до 100 человек работают 1097 инвалидов, в том числе 798 человек – в счет квоты.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Чувашии проживают 78 тысяч человек с инвалидностью, из них почти пять тысяч детей. Около девяти тысяч инвалидов имеют трудовые рекомендации, из них более шести тысяч заняты трудовой деятельностью.
100000
Обсудить 0
Чувашская республикаЧувашияЧебоксарыОбщество
Рекомендуем
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
В Чувашии в этом году планируется отремонтировать 28 дорог
РИА
Новости
Чебоксары
Чувашия получила более 13 млн рублей на реализацию 20 молодежных проектов
Город Оренбург
Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума оценит последствия ратификации Парижского соглашения по климату
Лента
новостей
В Госдуме рассказали о необходимости восстановления популяции щуки
Росрыболовство разработает программу по повышению рыбопродуктивности Волги
Очистка Волги от нефтепродуктов
Ученые до конца года подготовят концепцию снижения загрязнения Волги
Старая книга и стеклянная лупа
В Чувашии на модернизацию двух библиотек направят десять миллионов рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП Астрводоканал. 30 августа 2019
Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова рассказала об обращениях к омбудсмену по школьным вопросам
ТВ-пульт
Минкомсвязь подготовила правила вещания каналов на "22-й кнопке"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев призвал ужесточить штрафы за незаконный сброс сточных вод
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева заявила, что право на образование должно быть у каждого
Дом правительства Московской области
Более 35 тысяч жителей Подмосковья получили срочную соцпомощь в 2019 году
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала школы выработать правила пользования гаджетами
Вид с борта вертолета на реку Волгу
Медведев призвал создать на Волге современный пассажирский флот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
21:00Максакова может лишиться квартиры за 100 миллионов рублей, пишут СМИ
20:56Зеленский предложил переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора
20:55В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме
Лента новостейМолния