В Чувашии направили 1,4 млн рублей на сохранение рабочих мест для инвалидов

ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Четырем организациям Чувашии, в которых трудятся более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, выделено 1,4 миллиона рублей из регионального бюджета на сохранение не менее 83 рабочих мест для инвалидов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, власти Чувашии в этом году направили около 900 тысяч рублей из республиканского бюджета на реализацию программы помощи молодым людям с инвалидностью в получении профессионального образования и последующем трудоустройстве. Программа предусматривает возмещение работодателям денежных средств на оплату труда наставников. В 2019 году планируется трудоустроить 30 инвалидов с закреплением наставника.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в 354 организациях Чувашии с численностью работающих более 100 человек работают 2105 инвалидов, в том числе 1706 человек по квоте. В 1280 организациях с численностью работников от 35 до 100 человек работают 1097 инвалидов, в том числе 798 человек – в счет квоты.