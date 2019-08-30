СМИ сообщили о газовом соглашении между США, Украиной и Польшей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина, Польша и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве, направленном на укрепление региональной безопасности поставок газа, сообщил BiznesAlert.
По информации польского издания, стороны подпишут договор 31 августа.
14:53Сказано в эфире"Пиар-саботаж". Украина проводит учения на случай прекращения транзита газа"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа из России. В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил эту акцию.
Соглашение будет затрагивать такие вопросы, как реформирование украинского газового рынка, инфраструктура импорта газа в Польше, хранение и экспорт американского СПГ, а также газовых соединений в регионе. Также договор будет предусматривать развитие поставок сжиженного природного газа из США.
Ранее стало известно, что Польше будет продавать Украине СПГ, закупаемый в США. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.
27 августа, 16:42Сказано в эфиреПолитолог: Польша пытается навести "черную метку" на "Северный поток-2"В МИД Польши сравнили "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, в Варшаве продолжают подыгрывать позиции США в отношении российского газового проекта.
Все три страны активно критикуют проект "Северный поток – 2", предусматривающий строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского "голубого топлива" в Европу, а в Вашингтоне считают проект угрозой для своих планов по экспорту сжиженного природного газа. Польша, в свою очередь, называет проект "политически мотивированным".
Российские власти не раз отмечали, что "Северный поток – 2" носит исключительно экономический характер и направлен на повышение европейской энергетической безопасности.