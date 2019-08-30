СМИ сообщили о газовом соглашении между США, Украиной и Польшей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина, Польша и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве, направленном на укрепление региональной безопасности поставок газа, сообщил Украина, Польша и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве, направленном на укрепление региональной безопасности поставок газа, сообщил BiznesAlert.

По информации польского издания, стороны подпишут договор 31 августа.

Соглашение будет затрагивать такие вопросы, как реформирование украинского газового рынка, инфраструктура импорта газа в Польше, хранение и экспорт американского СПГ, а также газовых соединений в регионе. Также договор будет предусматривать развитие поставок сжиженного природного газа из США.

Ранее стало известно, что Польше будет продавать Украине СПГ, закупаемый в США. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

Все три страны активно критикуют проект "Северный поток – 2", предусматривающий строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского "голубого топлива" в Европу, а в Вашингтоне считают проект угрозой для своих планов по экспорту сжиженного природного газа. Польша, в свою очередь, называет проект "политически мотивированным".