В Шереметьево отложили ввод в эксплуатацию третьей ВПП

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в московском аэропорту "Шереметьево" перенесено на более поздний срок, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ранее сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. На этой неделе "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября.

"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в международном аэропорту "Шереметьево" перенесено на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время строительные работы на ВПП-3 полностью завершены. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС). Росавиация выдала разрешение на ввод комплекса ВПП-3 в эксплуатацию.