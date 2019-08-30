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РИА Новости

В Шереметьево отложили ввод в эксплуатацию третьей ВПП

20:27 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в московском аэропорту "Шереметьево" перенесено на более поздний срок, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. На этой неделе "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября.
"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в международном аэропорту "Шереметьево" перенесено на более поздний срок", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в настоящее время строительные работы на ВПП-3 полностью завершены. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС). Росавиация выдала разрешение на ввод комплекса ВПП-3 в эксплуатацию.
"На текущий момент завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полетов с новой взлетно-посадочной полосы. О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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