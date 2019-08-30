В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Военнослужащий США погиб в Афганистане в четверг, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.

Подробности происшествия и личность погибшего не разглашаются "до уведомления ближайших родственников". Уточняется лишь, что военнослужащий был убит при "выполнении боевого задания" в четверг.

На прошлой неделе также в ходе выполнения боевого задания были убиты двое американских военных.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан" и других группировок, включая "Исламское государство*" и "Аль-Каиду*". За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.

США в течение последних месяцев ведут переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полного вывода американских войск из Афганистана не будет. По его словам, в стране останутся 8600 американских военных. Сейчас там находятся около 13 тысяч военнослужащих.