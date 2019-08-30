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РИА Новости
Оренбургская область

Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей

20:15 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Для социальной службы Оренбургской области закупили 35 новых автомобилей, предназначенных для доставки жителей отдаленных районов и сел старше 65 лет в медучреждения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

"В начале года в учреждения поступили 25 автомобилей, и вот теперь в рамках проекта "Старшее поколение" еще 35 машин. У этого транспорта – целевое назначение, он будет доставлять людей старше 65 лет, а таких у нас в области более 130 тысяч, в медучреждения для скринингов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний. Это будет способствовать достижению одной из основных целей национального проекта "Демография" - увеличению продолжительности жизни оренбуржцев", - процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности первого заместителя министра социального развития области Викторию Торукало.

По ее словам, на закупку автомобилей были выделены 49,4 миллиона рублей из федерального бюджета, по факту потратили 46,3 миллиона рублей. На сэкономленные средства закупят еще две машины.
В пресс-службе добавили, что жителей Оренбуржья старшего поколения начнут привозить на медицинские обследования с 2020 года, а жителей Беляевского, Курманаевского и Ташлинского районов – уже с октября текущего года.
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