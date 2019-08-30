Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей

"В начале года в учреждения поступили 25 автомобилей, и вот теперь в рамках проекта "Старшее поколение" еще 35 машин. У этого транспорта – целевое назначение, он будет доставлять людей старше 65 лет, а таких у нас в области более 130 тысяч, в медучреждения для скринингов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний. Это будет способствовать достижению одной из основных целей национального проекта "Демография" - увеличению продолжительности жизни оренбуржцев", - процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности первого заместителя министра социального развития области Викторию Торукало.