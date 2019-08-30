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РИА Новости

Ученые до конца года подготовят концепцию снижения загрязнения Волги

20:11 30.08.2019
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© РИА Новости / предоставлено пресс-службой МЧС России / Перейти в фотобанкОчистка Волги от нефтепродуктов
Очистка Волги от нефтепродуктов
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой МЧС России
Перейти в фотобанк
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Российские ученые до конца нынешнего года сформулируют предложения, как уменьшить загрязнение Волги, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Выступая в пятницу на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, Кобылкин отметил, что мероприятия по оздоровлению Волги в рамках национального проекта "Экология" "проводятся при обязательном научном сопровождении".
"Хочу поблагодарить Минобрнауки и институты РАН за поддержку наукоёмких мероприятий нацпроекта. В настоящее время коллеги завершают разработку концепции по снижению поступлений загрязняющих веществ в реку с естественных ландшафтов, земель сельхозназначения, промышленных площадок. Рекомендации будут сформулированы до конца года", - сказал министр.
Кобылкин напомнил, что на оздоровление Волги по нацпроекту "Экология" предусмотрено 205 миллиардов рублей, из них в 2019 году - 14,6 миллиардов рублей из средств федерального бюджета.
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Работы по этому направлению начались во всех 16 регионах-участниках, сообщил Кобылкин. "Трудности с реализацией в ряде субъектов РФ связаны с тем, что проектно-сметная документация на объекты устарела и приводится в соответствие с требованиями нацпроекта в части применения наилучших доступных технологий", - отметил он. "Вместе с тем, по информации Минстроя, уже заключено контрактов на 1,4 миллиарда рублей", - сказал Кобылкин.
"Продолжаются работы на Нижней Волге в Волгоградской и Астраханской областях по линии Росводресурсов и Росрыболовства. Общая протяженность восстановленных водных артерий достигнет 32 километров, площадь очищенных акваторий - 8,3 тысячи гектаров, что позволит улучшить состояние рыбоходных каналов и нерестовых массивов", - отметил глава Минприроды.
Кроме того, Волгоградской областью заключен госконтракт на проектирование комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) для улучшения экологического благополучия реки Ахтубы и прилегающей поймы, по проекту принято положительное решение правительства РФ, добавил Кобылкин. По его словам, Минсельхоз также приступает к расчистке 28 километров мелиоративных каналов, и проектированию 6 ГТС.
"Росприроднадзором на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированных сбросов в Волгу и ее притоки", - отметил Кобылкин.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП Астрводоканал. 30 августа 2019
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