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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Ногинске благоустроят платформу Захарово

19:48 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЖелезнодорожный светофор на путях
Железнодорожный светофор на путях
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Богородском городском округе начались работы по благоустройству железнодорожной платформы Захарово. Реконструкция станции проводится по просьбам жителей, сообщает телеканал "360".
В настоящее время в микрорайоне Глухово, где расположена ж/д платформа, обустраивают бесплатную перехватывающую парковку и пешеходную зону. В ходе работ были опилены кустарники, вывезен мусор. Скоро здесь появятся новый остановочный павильон и уличное освещение.
Благоустройство микрорайона Глухово будет выполнено по проекту "Троицкая слобода". Здесь восстановят все здания и проведут работы на набережной Черноголовского пруда. "Троицкая слобода" станет музейным комплексом, который соединят пешеходной зоной.
С этим проектом муниципалитет вышел на конкурс социально-экономического и территориального развития муниципальных образований "Территории роста".
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