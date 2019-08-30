В Ногинске благоустроят платформу Захарово

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Богородском городском округе начались работы по благоустройству железнодорожной платформы Захарово. Реконструкция станции проводится по просьбам жителей, сообщает телеканал В Богородском городском округе начались работы по благоустройству железнодорожной платформы Захарово. Реконструкция станции проводится по просьбам жителей, сообщает телеканал "360"

В настоящее время в микрорайоне Глухово, где расположена ж/д платформа, обустраивают бесплатную перехватывающую парковку и пешеходную зону. В ходе работ были опилены кустарники, вывезен мусор. Скоро здесь появятся новый остановочный павильон и уличное освещение.

Благоустройство микрорайона Глухово будет выполнено по проекту "Троицкая слобода". Здесь восстановят все здания и проведут работы на набережной Черноголовского пруда. "Троицкая слобода" станет музейным комплексом, который соединят пешеходной зоной.