Запущенную с Плесецка ракету "Рокот" приняли на управление

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российский космический аппарат военного назначения, выведенный на околоземную орбиту с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Рокот" и разгонного блока "Бриз-КМ", взят на управление Главным испытательным космическим центром имени Титова Космических войск ВКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки космодрома Плесецк (Архангельская область). В 17.05 разгонный блок "Бриз-КМ" в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты и начал выведение спутника на целевую орбиту. Впоследствии спутник был успешно доставлен на заданную орбиту.