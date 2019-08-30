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РИА Новости

Регионы продолжат заниматься профилактикой ДТП с детьми

19:13 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Во многих российских регионах к началу учебного года по традиции стартует месячник безопасности дорожного движения. Например, в Тверской области в рамках месячника сотрудники Госавтоинспекции будут вести работу с детьми, родителями и образовательными организациями, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
По данным правительства Верхневолжья, в месячнике при взаимодействии с автоинспекторами примут участие все образовательные организации региона. Второго сентября на торжественных линейках и классных часах всем ученикам первых классов будут вручены световозвращающие элементы. В школах разместят обновленные схемы безопасных маршрутов движения детей "дом – школа – дом". В течении сентября в тверских школах пройдут акции "Письмо водителю", "Шагающий автобус", "Водитель – осторожно пешеход!", практические занятия с отработкой правил посадки в общественный транспорт, поведения вблизи проезжей части. Состоится акция "Безопасный гаджет", цель которой – напомнить участникам дорожного движения об опасности использования электронных устройств во время перемещений по городу. Для родителей организуют традиционное региональное родительское собрание "Внимание – дети!", а 20 сентября состоится региональный этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо".
Эта работа тем более важна, поскольку, по словам главы Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, сегодня в школах вопросы дорожной безопасности преподают в объеме, "явно недостаточном для формирования навыков безопасного поведения на дороге".

"Формы доведения информации до детей должны гибко изменяться, главное – чтобы они были интересными и познавательными", - подчеркнул Черников в ходе недавнего заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

Работа в регионах по профилактике ДТП - важная часть мероприятий федерального проекта “Безопасность дорожного движения”, являющегося составной частью нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
Чаще всего принимаемые региональными властями меры продиктованы вызовами, с которыми сталкиваются те или иные субъекты федерации. Например, Ленинградская область — регион транзитного трафика с постоянно увеличивающейся интенсивностью движения. Однако тенденцию роста числа пострадавших в ДТП удалось переломить, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Главные методы, по его словам, — повсеместное внедрение системы фото- и видеофиксации, разделение потоков, а на небольших дорогах — отбойники на поворотах.
Наталья Агре
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"На региональных дорогах по предписанию Госавтоинспекции мы устанавливаем отбойники на острых поворотах, освещаем пешеходные переходы, оснащаем дорожное полотно шумовыми полосами движения и "лежачими полицейскими", - рассказал Дрозденко в эфире радио "КП".
А для того, чтобы воспитывать понимание необходимости соблюдения всех правил дорожного движения с детства, в Ленобласти, по словам губернатора, давно действуют детские автогородки при школах и детских садах. Ребята на этих площадках в игровой форме обучаются правилам дорожного движения, получают задания, которые вечерами должны отрабатывать с родителями.
В Калужской области тоже используют камеры, но прицельно ставят их около школ и детских садов, чтобы водители знали - в этих местах нарушать правила точно не стоит.
"Хочу отметить, что комплексы фото- и видеофиксации мы обслуживаем сами, не привлекая для этого бизнес. Все средства, которые регион получает от уплаты водителями штрафов, мы направляем на дальнейшее развитие и усовершенствование этой системы", - пояснил в эфире "КП" губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Еще одно "ноу-хау" Калужской области — повсеместное применение школьных автобусов. Отдельное предприятие было создано 17 лет назад и с тех пор не было ни одного случая, чтобы ребенок не был доставлен в школу, например, из-за того, что автобус сломался. Дороги, по которым ездят такие автобусы, в первую очередь чистят зимой, приводят в порядок к началу сентября. По словам Артамонова, "все маршруты (а это 4200 километров дорог) каждый год принимает в эксплуатацию Госавтоинспекция".
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Состоянию местной дорожной сети уделяют особое внимание и в Вологодской области. Как отметил в эфире радио губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в 2019 году на ремонт 220 километров опорной дорожной сети будет направлено три миллиарда рублей.
Для уменьшения смертности среди пешеходов в регионе реализуется программа "Светлые улицы Вологодчины". Муниципалитеты получили 400 миллионов рублей на установку новых энергоэффективных светильников на пешеходных переходах возле всех социальных объектов в городах, деревнях и селах. "Светильники должны гореть всю ночь, невзирая на то, что это дорого. Жизнь и здоровье людей дороже, и освещенные пешеходные переходы уже дают свой эффект", - считает Кувшинников.
Также, по его словам, руководство области выступает за снижение максимальной разрешенной скорости движения в городах до 40 км/час, чтобы даже с учетом "нештрафуемого" превышения скорости на городских улицах автомобили не могли двигаться быстрее 60 км/час.
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