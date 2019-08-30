Роспотребнадзор рассказал о нарушениях, выявленных в ходе проверки БАДов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверок биологически активных добавок в 2019 году выявил нарушения в 44% случаев, по сравнению с 2016 годом количество нарушений существенно увеличилось, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг письмо с предложением ввести маркировку для БАДов.

"По результатам проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту БАД к пище, отмечается рост числа проверок с нарушениями обязательных требований – с 28,4% в 2016 году от общего числа проведенных проверок до 44,8% в 2019 году", - говорится в сообщении.

Больше всего выявленных нарушений связано с несоблюдением требований, предъявляемых к маркировке, условиям хранения и реализации продукции, уточнили в пресс-службе.