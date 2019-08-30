Посольство в Чехии прокомментировало закрытие памятника Коневу брезентом

ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Действия руководства района Прага-6, закрывшего от общественности брезентом памятник советскому маршалу Ивану Коневу, расценили в посольстве РФ как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии.

В ночь на 22 августа неизвестные вандалы осквернили памятник маршалу Ивану Коневу, который возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев. На постаменте памятника они нанесли красной краской надпись, оскорбляющую память маршала. По словам представителя пражской полиции Яна Данека, начато расследование инцидента, виновных могут наказать тюремным сроком до года.

Посольство РФ в Праге сразу после инцидента заявило, что эти действия не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения. В свою очередь, МИД Чехии спустя день выразил глубокое сожаление по поводу акта вандализма и заявил, что с уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии.

Однако староста (глава) района Прага-6, на территории которого находится памятник маршалу, Ондржей Коларж заявил, что районные власти не собираются заниматься очисткой памятника от краски, вместо этого ими было принято решение о том, чтобы памятник Коневу, который в последние годы осквернялся неоднократно, теперь был закрыт строительными лесами и брезентом до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба. Выступая в пятницу по Чешскому ТВ, Коларж добавил, что для этого имеются два варианта: или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.

"Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии", - говорится в комментарии посольства РФ.

По мнению посольства РФ, нынешние действия муниципальных властей, а также их открытое одобрение недавнего акта вандализма (глава района назвал в Facebook внешний вид облитого в ночь на 22 августа с.г. красной краской мемориала "красивым" и прямо заявил, что не намерен приводить его в надлежащий вид) наглядно демонстрируют, что памятник нуждается в защите, прежде всего от самого руководства Праги-6.

"Примечательно, что радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма, принимается накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества. В посольство поступают письма чешских граждан с осуждением действий муниципалитета. Многие из них задаются вопросом, победе какой из сторон, противостоявших в ходе Второй мировой войны, отдали бы предпочтение в нынешнем руководстве Праги-6", - говорится в комментарии посольства РФ.