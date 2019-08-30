Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T19:04Z
https://ria.ru/20190830/1558097161.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155809/72/1558097228_0:258:2000:1383_1036x0_80_0_0_e528d82b2e9d7fd3a9eabe21c1afb5a2.jpg
РИА Новости

Посольство в Чехии прокомментировало закрытие памятника Коневу брезентом

19:01 30.08.2019 (обновлено: 19:04 30.08.2019)
673
© Фото : Посольство России в ЧехииПамятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
© Фото : Посольство России в Чехии
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Действия руководства района Прага-6, закрывшего от общественности брезентом памятник советскому маршалу Ивану Коневу, расценили в посольстве РФ как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии.
В ночь на 22 августа неизвестные вандалы осквернили памятник маршалу Ивану Коневу, который возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев. На постаменте памятника они нанесли красной краской надпись, оскорбляющую память маршала. По словам представителя пражской полиции Яна Данека, начато расследование инцидента, виновных могут наказать тюремным сроком до года.
Посольство РФ в Праге сразу после инцидента заявило, что эти действия не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения. В свою очередь, МИД Чехии спустя день выразил глубокое сожаление по поводу акта вандализма и заявил, что с уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии.
Однако староста (глава) района Прага-6, на территории которого находится памятник маршалу, Ондржей Коларж заявил, что районные власти не собираются заниматься очисткой памятника от краски, вместо этого ими было принято решение о том, чтобы памятник Коневу, который в последние годы осквернялся неоднократно, теперь был закрыт строительными лесами и брезентом до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба. Выступая в пятницу по Чешскому ТВ, Коларж добавил, что для этого имеются два варианта: или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
18:16РИА Новости
Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере
"Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии", - говорится в комментарии посольства РФ.
По мнению посольства РФ, нынешние действия муниципальных властей, а также их открытое одобрение недавнего акта вандализма (глава района назвал в Facebook внешний вид облитого в ночь на 22 августа с.г. красной краской мемориала "красивым" и прямо заявил, что не намерен приводить его в надлежащий вид) наглядно демонстрируют, что памятник нуждается в защите, прежде всего от самого руководства Праги-6.
"Примечательно, что радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма, принимается накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества. В посольство поступают письма чешских граждан с осуждением действий муниципалитета. Многие из них задаются вопросом, победе какой из сторон, противостоявших в ходе Второй мировой войны, отдали бы предпочтение в нынешнем руководстве Праги-6", - говорится в комментарии посольства РФ.
"Убеждены, что в Чехии бережно и с большим уважением относятся к памяти воевавших с нацизмом в годы Второй мировой войны солдатам и офицерам Красной Армии. Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага-6 мы этого сказать не можем", - подчеркивается в комментарии посольства РФ в Чехии.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 12:34РИА Новости
В Бурятии подростки осквернили военный памятник
4122282
Обсудить 0
ЧехияРоссияВ мире
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
В ДНР прокомментировали заявление нового главы МИД Украины о Донбассе
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
АЭС Дукованы
Власти Чехии одобрили строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы"
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде оценили идею пригласить Зеленского на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского на парад Победы в Москве
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния