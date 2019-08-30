Предприниматель из Татарстана запустил чак-чак в стратосферу

КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное татарское лакомство чак-чак, чтобы поздравить коллег с Днём республики, отмечаемым 30 августа, сообщает министерство экономики Татарстана.

Видеоролик с запуском чак-чака разместил на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Оригинально решили поздравить предпринимателей с Днем республики в Татарстане. В космос был запущен чак-чак, популярное национальное блюдо. Улететь в стратосферу и вернуться назад ему помог специальный сверхлегкий летательный аппарат", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, полет отслеживался с наземной мобильной станции благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры. Чак-чак достиг высоты 30 километров, после чего шары с гелием лопнули, и он вернулся на Землю.