В ДНР прокомментировали заявление нового главы МИД Украины о Донбассе

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский считает, что Киеву нужно поэтапно выполнять минские соглашения по Донбассу вместо того, чтобы выдвигать новые инициативы по урегулированию конфликта в регионе.

Ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией. При этом он отметил, что не важно, как это будет происходить, "посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода".

"Пять лет отношений с Украиной показывают нам, что высказывания и обещания украинских чиновников любого ранга не имеют никакого реального смысла. Мантры про то, что "весь мир на стороне Украины" и "нам все должны, потому что мы конфликтуем с Россией", периодически произносят многие украинские политики", - сказал в пятницу РИА Новости Бердичевский.

Он отметил, что Киев может "фантазировать о действиях после мифического ввода западных миротворцев, разоружения народной милиции республик, получения контроля над границей". Но без выполнения ключевых пунктов минских соглашений, по мнению депутата, это бесперспективное занятие.