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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявление нового главы МИД Украины о Донбассе

18:58 30.08.2019 (обновлено: 19:00 30.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский считает, что Киеву нужно поэтапно выполнять минские соглашения по Донбассу вместо того, чтобы выдвигать новые инициативы по урегулированию конфликта в регионе.
Ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что при подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе Киев будет думать над проведением выборов, амнистией. При этом он отметил, что не важно, как это будет происходить, "посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода".
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"Пять лет отношений с Украиной показывают нам, что высказывания и обещания украинских чиновников любого ранга не имеют никакого реального смысла. Мантры про то, что "весь мир на стороне Украины" и "нам все должны, потому что мы конфликтуем с Россией", периодически произносят многие украинские политики", - сказал в пятницу РИА Новости Бердичевский.
Он отметил, что Киев может "фантазировать о действиях после мифического ввода западных миротворцев, разоружения народной милиции республик, получения контроля над границей". Но без выполнения ключевых пунктов минских соглашений, по мнению депутата, это бесперспективное занятие.
"Однако украинские политики не унывают и ежедневно удивляют общественность своими предположениями, инициативами и планами по урегулированию конфликта в Донбассе, вместо того, чтобы начать поэтапно выполнять комплекс мер", - добавил Бердичевский.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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