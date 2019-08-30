Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T18:39Z
https://ria.ru/20190830/1558096308.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

18:39 30.08.2019
1054
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о взаимодействии с Шанхайской организацией сотрудничества.
Согласно документу, Генассамблея подчеркивает важность укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и ШОС и предлагает генсекам двух организаций продолжать проводить регулярные консультации. Для таких встреч предлагается использовать существующие межучрежденческие форумы и форматы.
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
17 января, 11:50РИА Новости
РФ предложит ШОС подать заявку в ООН об особом статусе победы над нацизмом
Также ГА предлагает специализированным учреждениям, организациям, программам и фондам системы ООН сотрудничать с ШОС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
8 июля 2015, 12:13РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничестваВ организацию входят входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан.
2500000
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНШОСООНВ мире
Рекомендуем
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом
Путин 5 сентября встретится с главами Малайзии, Монголии, Японии и Индии
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп назвал ФРС проблемой США
Лента
новостей
Газовый терминал в Польше
СМИ сообщили о газовом соглашении между США, Украиной и Польшей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Си Цзиньпин заявил Дутерте о готовности развивать двусторонние связи
Президент России Владимир Путин
Путин посетит Монголию в честь юбилея победы на Халхин-Голе
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Остров Гуам
США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет "Рокот"
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
АЭС Дукованы
Власти Чехии одобрили строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния