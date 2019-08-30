Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

Согласно документу, Генассамблея подчеркивает важность укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и ШОС и предлагает генсекам двух организаций продолжать проводить регулярные консультации. Для таких встреч предлагается использовать существующие межучрежденческие форумы и форматы.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.