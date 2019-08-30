Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

По словам Рабиновича, заключенные чувствуют себя хорошо.

"Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский черный и, если честно, то по хорошему шматочку сала, поэтому я думаю они себя еще лучше будут себя чувствовать", - отметил он.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Вопрос обмена

Медведчук также сообщил, что готовности к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока нет. Политик затруднился назвать конкретную дату обмена и призвал журналистов ориентироваться на сообщения российских официальных органов.

По мнению Медведчука, переговоры между Москвой и Киевом можно считать успешными.

"Я думаю, что эта готовность должна наступить, тогда все это произойдет", - заявил он.

В ответ на вопрос журналистов Медведчук подчеркнул, что не виделся с Олегом Сенцовым.

"Мы здесь были и договаривались раньше о встрече именно с Клыхом и Карпюком", - заключил он.

Олег Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.

Сейчас политики двух стран ведут активную работы в этом направлении, однако точные даты и имена не называются. По некоторым данным, обмен должен был состояться сегодня, но информация не подтвердилась, переговоры продолжаются.