В Чувашии в этом году планируется отремонтировать 28 дорог

Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге

ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. В этом году власти Чувашии планируют отремонтировать 27 объектов республиканской дорожной сети и одну дорогу местного значения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, власти региона планируют реконструировать 74 километра республиканских дорог, два мостовых сооружения, а также ввести в эксплуатацию более 25 километров линий освещения, построить 2,4 километра тротуаров, два пешеходных перехода и четыре остановки.

В пресс-службе добавили, что в августе 2020 года в Чебоксарском районе Чувашии завершится реконструкция автомобильной дороги "Кугеси – Иикково – Тохмеево" стоимостью 136,6 миллиона рублей.