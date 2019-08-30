Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T17:46Z
https://ria.ru/20190830/1558093597.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_12ca343a86294848341404bf18c996c1.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии в этом году планируется отремонтировать 28 дорог

17:46 30.08.2019
25
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. В этом году власти Чувашии планируют отремонтировать 27 объектов республиканской дорожной сети и одну дорогу местного значения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
По его словам, власти региона планируют реконструировать 74 километра республиканских дорог, два мостовых сооружения, а также ввести в эксплуатацию более 25 километров линий освещения, построить 2,4 километра тротуаров, два пешеходных перехода и четыре остановки.
В пресс-службе добавили, что в августе 2020 года в Чебоксарском районе Чувашии завершится реконструкция автомобильной дороги "Кугеси – Иикково – Тохмеево" стоимостью 136,6 миллиона рублей.
"На объекте выполнен комплекс подготовительных работ: выставлены геодезические метки, определяющие параметры планируемой проезжей части, в требуемом объеме проведено снятие растительного грунта, на 80% выполнены земельные работы по устройству полотна дороги. В настоящее время работы идут в непрерывном режиме – на участке работает 8 единиц дорожной техники и 8 единиц автотранспорта", - сказал собеседник агентства.
100000
Обсудить 0
Чувашская республикаЧувашияЧебоксарыОбщество
Рекомендуем
Чебоксары
Чувашия получила более 13 млн рублей на реализацию 20 молодежных проектов
РИА
Новости
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
В Чувашии направили 1,4 млн рублей на сохранение рабочих мест для инвалидов
Город Оренбург
Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей
Вертолет Национальной службы санитарной авиации
В Москве при больнице имени Башляевой будет дежурить санитарный вертолет
Лента
новостей
Вид с борта вертолета на реку Волгу
Медведев призвал создать на Волге современный пассажирский флот
Крымский мост
В Минтрансе уточнили, когда построят дорогу от Краснодара к Крымскому мосту
Города России. Тюмень
В Тюмени построят вторую кольцевую дорогу
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума оценит последствия ратификации Парижского соглашения по климату
Кадр из фильма Дылда
Гран-при Сахалинского фестиваля "Край света" присужден фильму "Дылда"
Паводок
В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути
Старая книга и стеклянная лупа
В Чувашии на модернизацию двух библиотек направят десять миллионов рублей
В Госдуме рассказали о необходимости восстановления популяции щуки
Росрыболовство разработает программу по повышению рыбопродуктивности Волги
Палата в больнице
Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП Астрводоканал. 30 августа 2019
Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги
Очистка Волги от нефтепродуктов
Ученые до конца года подготовят концепцию снижения загрязнения Волги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния