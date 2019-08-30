Эксперт оценил вероятность принятия Зеленским приглашения на юбилей Победы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли примет приглашение Кремля посетить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за огромного количества русофобии в украинском обществе, считает президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Эксперт считает, что Зеленский вряд ли примет приглашение, потому что внутри украинского истеблишмента начнется "бурление".

"Наверно, он как-нибудь поблагодарит и не примет приглашение. Это просто невозможно сейчас в нынешней системе, когда внутри украинского общества огромное количество русофобии. И особенно не в обществе, а в элите, которая имеет деньги, имеет власть и так далее", - сказал РИА Новости Федоров.