Ушаков рассказал о следующем заседании межправкомиссии России и Китая

МОСКВА,30 авг - РИА Новости. Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока Китая пройдет в ноябре-декабре во Владивостоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ноябре-декабре во Владивостоке запланировано проведение заседания возглавляемой заместителем председателя правительства России, сопредседателем российской части межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая Юрием Трутневым и (вице-премьером Госсовета КНР) Ху Чуньхуа", - рассказал журналистам Ушаков.