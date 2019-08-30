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РИА Новости

Ушаков рассказал о следующем заседании межправкомиссии России и Китая

17:34 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА,30 авг - РИА Новости. Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока Китая пройдет в ноябре-декабре во Владивостоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Прошлое заседание комиссии прошло 21 августа в китайском городе Далянь провинции Ляонин.
"В ноябре-декабре во Владивостоке запланировано проведение заседания возглавляемой заместителем председателя правительства России, сопредседателем российской части межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая Юрием Трутневым и (вице-премьером Госсовета КНР) Ху Чуньхуа", - рассказал журналистам Ушаков.
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