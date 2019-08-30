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РИА Новости

Трамп назвал ФРС проблемой США

17:27 30.08.2019 (обновлено: 17:31 30.08.2019)
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США - это не пошлины, а Федеральная резервная система.
"Евро падает к доллару "как сумасшедший", что дает им большое преимущество в экспорте и производстве... и ФРС не делает ничего! Наш доллар сейчас сильнейший в истории. Звучит хорошо, не так ли? Кроме как для тех (производителей), кто производит продукты на продажу за пределами США... У нас нет проблемы таможенных пошлин (мы приводим в чувства плохих и/или нечестных игроков), у нас проблема ФРС. Они ничего не смыслят!" - написал он в Twitter.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
23 августа, 17:58РИА Новости
Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот "ничего не делает"
Американский президент уже неоднократно упрекал ФРС в некорректной политике, которая тормозит развитие экономики США и негативно влияет на доллар. Он также едва ли не каждый день жестко критикует главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку.
Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 17-18 сентября.
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Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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