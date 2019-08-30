Трамп назвал ФРС проблемой США

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США - это не пошлины, а Федеральная резервная система.

Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот "ничего не делает"

Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот "ничего не делает"

Американский президент уже неоднократно упрекал ФРС в некорректной политике, которая тормозит развитие экономики США и негативно влияет на доллар. Он также едва ли не каждый день жестко критикует главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку.