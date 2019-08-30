Ушаков рассказал о подготовке Межрегионального форума России и Индии

"Развиваются новые форматы сотрудничества - российско-индийский стратегический экономический диалог, который состоялся в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге и 9-10 июля в Нью-Дели, и российско-индийский межрегиональный форум, первое заседание которого планируется в четвертом квартале текущего года в Индии", - сообщил Ушаков журналистам в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях ВЭФ.