Ушаков рассказал о подготовке Межрегионального форума России и Индии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российско-индийский межрегиональный форум может состояться в четвертом квартале 2019 года в Индии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Развиваются новые форматы сотрудничества - российско-индийский стратегический экономический диалог, который состоялся в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге и 9-10 июля в Нью-Дели, и российско-индийский межрегиональный форум, первое заседание которого планируется в четвертом квартале текущего года в Индии", - сообщил Ушаков журналистам в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях ВЭФ.