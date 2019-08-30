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РИА Новости

Путин 5 сентября встретится с главами Малайзии, Монголии, Японии и Индии

17:17 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября примет участие в рабочем завтраке с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ, Индии Нарендрой Моди и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"С премьер-министром Индии Путин встретится и 5 сентября, я уже говорил про пленум, но он еще встретится в ходе рабочего завтрака, в котором примут участие приглашенные на форум лидеры Малайзии, Японии и, естественно, Монголии", - сказал Ушаков.
Он уточнил, что рабочий завтрак состоится перед пленарным заседанием Восточного экономического форума.
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Халтмаагийн БаттулгаМахатхир МохамадНарендра МодиСиндзо АбэЮрий УшаковВладимир ПутинМалайзияЯпонияРоссияИндияМонголияВ мире
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