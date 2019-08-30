Путин 5 сентября встретится с главами Малайзии, Монголии, Японии и Индии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября примет участие в рабочем завтраке с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ, Индии Нарендрой Моди и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"С премьер-министром Индии Путин встретится и 5 сентября, я уже говорил про пленум, но он еще встретится в ходе рабочего завтрака, в котором примут участие приглашенные на форум лидеры Малайзии, Японии и, естественно, Монголии", - сказал Ушаков.
Он уточнил, что рабочий завтрак состоится перед пленарным заседанием Восточного экономического форума.