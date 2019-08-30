Путин 5 сентября встретится с главами Малайзии, Монголии, Японии и Индии

"С премьер-министром Индии Путин встретится и 5 сентября, я уже говорил про пленум, но он еще встретится в ходе рабочего завтрака, в котором примут участие приглашенные на форум лидеры Малайзии, Японии и, естественно, Монголии", - сказал Ушаков.