Омская область поднялась в рейтинге состояния инвестклимата

ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Омская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась на семь позиций; регион улучшил позиции по 26 показателям, в том числе по 16 из них - относительно других регионов РФ, сообщает в пятницу облправительство.

Результаты рейтинга в пятницу рассмотрели на Совете по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции в Омской области под руководством губернатора Александра Буркова. Каждый регион оценивается по 44 показателям, 28 из которых основаны на результатах опроса предпринимателей, семь – на мнении экспертов, ещё девять рассчитываются на основе статистических данных.

"В этом году Омская область продемонстрировала положительную динамику. Удалось улучшить значения более чем половины показателей рейтинга. Но нам есть к чему стремиться. Особое внимание прошу обратить на показатели, по которым наблюдается ухудшение позиций региона. Необходимо работать дальше - улучшать инвестиционный климат, укреплять наши позиции и внедрять лучшие практики", - отметил глава региона.

В рейтинге текущего года Омская область поднялась на семь позиций и заняла 64 место среди регионов РФ. По 26 показателям национального рейтинга наблюдается улучшение значений в сравнении с прошлым годом, а по 16 показателям улучшилась позиция области относительно других регионов. К примеру, время получения разрешений на строительство сократилось на 30 дней, время постановки на кадастровый учет – на 10 дней, а среднее количество процедур при подключении к электросетям снизилось на 1,5 единицы.