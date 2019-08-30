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РИА Новости
Омская область

Омская область поднялась в рейтинге состояния инвестклимата

17:15 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Соборная площадь в Омске. Архивное фото
ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Омская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась на семь позиций; регион улучшил позиции по 26 показателям, в том числе по 16 из них - относительно других регионов РФ, сообщает в пятницу облправительство.
Результаты рейтинга в пятницу рассмотрели на Совете по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции в Омской области под руководством губернатора Александра Буркова. Каждый регион оценивается по 44 показателям, 28 из которых основаны на результатах опроса предпринимателей, семь – на мнении экспертов, ещё девять рассчитываются на основе статистических данных.
Александр Бурков
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"В этом году Омская область продемонстрировала положительную динамику. Удалось улучшить значения более чем половины показателей рейтинга. Но нам есть к чему стремиться. Особое внимание прошу обратить на показатели, по которым наблюдается ухудшение позиций региона. Необходимо работать дальше - улучшать инвестиционный климат, укреплять наши позиции и внедрять лучшие практики", - отметил глава региона.
В рейтинге текущего года Омская область поднялась на семь позиций и заняла 64 место среди регионов РФ. По 26 показателям национального рейтинга наблюдается улучшение значений в сравнении с прошлым годом, а по 16 показателям улучшилась позиция области относительно других регионов. К примеру, время получения разрешений на строительство сократилось на 30 дней, время постановки на кадастровый учет – на 10 дней, а среднее количество процедур при подключении к электросетям снизилось на 1,5 единицы.
Чтобы получить обратную связь от предпринимателей, позиции Омской области в рейтинге уже рассмотрели на заседании общественного совета при Минэкономики области. Как выяснилось, бизнес невысоко оценивает деятельность многофункциональных центров, и решением могло бы быть более активное использование регистрации юрлиц через Единый портал государственных и муниципальных услуг и на сайте налоговой службы. Также предприниматели в качестве проблемы отмечают перевод жилых помещений в нежилые. Соответствующий нормативный акт откорректирован и находится на согласовании в Росреестре, добавили в облправительстве.
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