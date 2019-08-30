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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МЧС проверило 80% зданий, в которых 8 сентября пройдут выборы

17:07 30.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожарные проверили около 80% зданий, в которых в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По поручению президента РФ МЧС России проводится работа по обеспечению пожарной безопасности в единый день голосования 8 сентября. На учет взято 41,5 тысячи объектов, на которых расположено 48,5 тысячи избирательных участков. На текущий момент проверено около 33 тысячи зданий (80% от общего числа)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выявлено более 12,5 тысячи нарушений, из которых 7,5 тысячи были оперативно устранены.
В единый день голосования в этом году в 85 субъектах РФ состоятся более 5 тысяч выборов и референдумов разного уровня.
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Выборы в МосгордумуМЧС РФМоскваРоссияОбщество
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