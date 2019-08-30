МЧС проверило 80% зданий, в которых 8 сентября пройдут выборы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожарные проверили около 80% зданий, в которых в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По поручению президента РФ МЧС России проводится работа по обеспечению пожарной безопасности в единый день голосования 8 сентября. На учет взято 41,5 тысячи объектов, на которых расположено 48,5 тысячи избирательных участков. На текущий момент проверено около 33 тысячи зданий (80% от общего числа)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что выявлено более 12,5 тысячи нарушений, из которых 7,5 тысячи были оперативно устранены.