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РИА Новости

Ушаков: с Россией не согласовывали дату саммита "нормандской четверки"

17:02 30.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Участники "нормандской четверки" пока не согласовывали с Россией дату проведения саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что даты проведения саммита еще нет, несмотря на то, что ранее в СМИ появлялись сообщения о его возможном проведении в сентябре этого года.
"Но с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал. Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном на юге Франции, в ходе телефонных разговоров с тем же Макроном и (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель возможность проведения этого саммита. Но с нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о дате очередной встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.
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