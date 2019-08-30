Ушаков: с Россией не согласовывали дату саммита "нормандской четверки"

"Но с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал. Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном на юге Франции, в ходе телефонных разговоров с тем же Макроном и (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель возможность проведения этого саммита. Но с нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о дате очередной встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.