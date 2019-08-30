В Москве при больнице имени Башляевой будет дежурить санитарный вертолет

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Очередной экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра заступает на дежурство в Москве, он станет четвертым для города и будет дежурить при Тушинской больнице, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

"С 1 сентября на дежурство заступает еще один экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас в столице дежурят три экипажа санитарной авиации: один - днем при ГКБ №15 имени О.М. Филатова и два - днем и ночью при ГКБ №79 имени С.С. Юдина.

"Дежурство четвертого экипажа будет организовано Московским авиационным центром при ГКБ имени З.А. Башляевой в Тушино", - указали в пресс-службе.

По данным директора авиацентра Кирилла Святенко, слова которого привели в пресс-службе,время эвакуации в данное лечебное учреждение будет составлять 5-7 минут.

Санитарные вертолеты Московского авиацентра совершают до 10 вылетов в день. Экипажи эвакуируют пострадавших с мест ДТП и других происшествий, а также соматических больных, чаще всего с инфарктами и инсультами. На борту вертолёта находится все необходимое медицинское оборудование, которое позволяет выполнять различные реанимационные мероприятия. В полете пациентов сопровождают авиамедицинские бригады, состоящие из высококвалифицированных врачей, в том числе и реаниматологов-анестезиологов.