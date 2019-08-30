Пресс-конференция зарубежных экспертов по итогам наблюдения за выборами

Участники:
- член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник РУЭЗ;
- вице-мэр города Барбареско (Италия) Альберто БЬЯНКО;
- учредитель и глава адвокатской фирмы "Клайн Престон Групп" в штате Теннеси (США) Клайн ПРЕСТОН IV;
- почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де МОНТЕСКЬЁ д’АРТАНЬЯН;
- адвокат, партнер в компании Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG (Швейцария) Сами МЕЙЕР;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь БОРИСОВ.
8 сентября, в Единый день голосования, по приглашению российских правозащитных объединений в российских регионах будут наблюдать за ходом выборов международные эксперты из ряда европейских стран: Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, Сербии, а также из США. Среди экспертов – видные общественные и политические деятели, главы международных организаций и движений, правозащитники и ученые. Международные эксперты посетят несколько субъектов Российской Федерации, где проходят выборы в органы государственной власти (Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую, Липецкую и Тульскую области), и в ходе пресс-конференции поделятся своими оценками.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник РУЭЗ;
- вице-мэр города Барбареско (Италия) Альберто БЬЯНКО;
- учредитель и глава адвокатской фирмы "Клайн Престон Групп" в штате Теннеси (США) Клайн ПРЕСТОН IV;
- почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де МОНТЕСКЬЁ д’АРТАНЬЯН;
- адвокат, партнер в компании Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG (Швейцария) Сами МЕЙЕР;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь БОРИСОВ.
8 сентября, в Единый день голосования, по приглашению российских правозащитных объединений в российских регионах будут наблюдать за ходом выборов международные эксперты из ряда европейских стран: Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, Сербии, а также из США. Среди экспертов – видные общественные и политические деятели, главы международных организаций и движений, правозащитники и ученые. Международные эксперты посетят несколько субъектов Российской Федерации, где проходят выборы в органы государственной власти (Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую, Липецкую и Тульскую области), и в ходе пресс-конференции поделятся своими оценками.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/