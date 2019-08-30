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РИА Новости

Пресс-конференция зарубежных экспертов по итогам наблюдения за выборами

16:56 30.08.2019 (обновлено: 11:07 02.09.2019)
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9 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам работы зарубежных экспертов по результатам наблюдения за выборами в России.
Участники:
- член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник РУЭЗ;
- вице-мэр города Барбареско (Италия) Альберто БЬЯНКО;
- учредитель и глава адвокатской фирмы "Клайн Престон Групп" в штате Теннеси (США) Клайн ПРЕСТОН IV;
- почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де МОНТЕСКЬЁ д’АРТАНЬЯН;
- адвокат, партнер в компании Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG (Швейцария) Сами МЕЙЕР;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь БОРИСОВ.

8 сентября, в Единый день голосования, по приглашению российских правозащитных объединений в российских регионах будут наблюдать за ходом выборов международные эксперты из ряда европейских стран: Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, Сербии, а также из США. Среди экспертов – видные общественные и политические деятели, главы международных организаций и движений, правозащитники и ученые. Международные эксперты посетят несколько субъектов Российской Федерации, где проходят выборы в органы государственной власти (Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую, Липецкую и Тульскую области), и в ходе пресс-конференции поделятся своими оценками.

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