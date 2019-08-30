Пресс-конференция зарубежных экспертов по итогам наблюдения за выборами

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9 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам работы зарубежных экспертов по результатам наблюдения за выборами в России.