Саммит нормандской четверки требует тщательной подготовки, заявил Ушаков

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия не против проведения саммита нормандской четверки во Франции по предложению президента этой страны Эммануэля Макрона, но к нему нужна тщательная подготовка, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Предложил французский президент провести у себя этот саммит, и мы ничего против не имеем. Но, когда он состоится, пока еще трудно сказать, поскольку нужно провести тщательную "домашнюю работу" по подготовке его", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, принципиально ли для Москвы место проведения встречи глав России, Германии, Франции и Украины.