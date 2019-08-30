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РИА Новости

Саммит нормандской четверки требует тщательной подготовки, заявил Ушаков

16:49 30.08.2019
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© REUTERS / POOL NewПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / POOL New
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия не против проведения саммита нормандской четверки во Франции по предложению президента этой страны Эммануэля Макрона, но к нему нужна тщательная подготовка, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее Макрон заявил о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в сентябре.
"Предложил французский президент провести у себя этот саммит, и мы ничего против не имеем. Но, когда он состоится, пока еще трудно сказать, поскольку нужно провести тщательную "домашнюю работу" по подготовке его", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, принципиально ли для Москвы место проведения встречи глав России, Германии, Франции и Украины.
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