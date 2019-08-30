Посол Китая на Украине назвал заявления Болтона о краже технологий клеветой

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Посол Китая на Украине Ду Вэй назвал клеветой заявление советника президента США Джона Болтона относительно кражи Китаем военных технологий.
Ранее Болтон заявил, что США обеспокоены уходом военных технологий в Китай. По его словам, китайские истребители пятого поколения выглядит во многом как F-35, потому что "они по большому счёту просто украли его".
"Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадет технологии других стран, - это чистой воды клевета",- сказал Ду Вэй на брифинге в пятницу.