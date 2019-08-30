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РИА Новости

Посол Китая на Украине назвал заявления Болтона о краже технологий клеветой

16:44 30.08.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Посол Китая на Украине Ду Вэй назвал клеветой заявление советника президента США Джона Болтона относительно кражи Китаем военных технологий.
Ранее Болтон заявил, что США обеспокоены уходом военных технологий в Китай. По его словам, китайские истребители пятого поколения выглядит во многом как F-35, потому что "они по большому счёту просто украли его".
"Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадет технологии других стран, - это чистой воды клевета",- сказал Ду Вэй на брифинге в пятницу.
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