Медведев поддержал модернизацию очистных сооружений в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс Южных очистных сооружений "Астрводоканала" и согласился с необходимостью его модернизации.

Глава кабмина в пятницу в Астрахани он проведёт совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.

Об этапах очистки сточных вод Медведеву рассказал советник губернатора Астраханской области Михаил Богомолов. Он подтвердил, что очистной комплекс сейчас нуждается в модернизации, а в федеральную программу "Оздоровление Волги", рассчитанную на период до 2024 года, этот объект не попал.

"Давайте сегодня поговорим. Потому что очевидно, что объект работает - хорошо, но объект старый - и это, конечно, уже не очень хорошо", - сказал в ответ Медведев.

Он отметил, что этому вопросу будет уделено внимание на совещании по очистке бассейна Волги, которое пройдёт позже в пятницу.

Южные очистные сооружения канализации МУП "Астрводоканал" расположены в Советском районе Астрахани, на берегу рек Волга и Царёв. Комплекс предназначен для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод.

Он был введен в эксплуатацию в 1968 году, проектная производительность тогда составляла 36 тысяч кубических метров в сутки. После реконструкции объекта в 1974 году производительность увеличилась до 100 тысяч кубометров.