Медведев поддержал модернизацию очистных сооружений в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс Южных очистных сооружений "Астрводоканала" и согласился с необходимостью его модернизации.
Глава кабмина в пятницу в Астрахани он проведёт совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
Об этапах очистки сточных вод Медведеву рассказал советник губернатора Астраханской области Михаил Богомолов. Он подтвердил, что очистной комплекс сейчас нуждается в модернизации, а в федеральную программу "Оздоровление Волги", рассчитанную на период до 2024 года, этот объект не попал.
"Давайте сегодня поговорим. Потому что очевидно, что объект работает - хорошо, но объект старый - и это, конечно, уже не очень хорошо", - сказал в ответ Медведев.
Он отметил, что этому вопросу будет уделено внимание на совещании по очистке бассейна Волги, которое пройдёт позже в пятницу.
Южные очистные сооружения канализации МУП "Астрводоканал" расположены в Советском районе Астрахани, на берегу рек Волга и Царёв. Комплекс предназначен для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод.
Он был введен в эксплуатацию в 1968 году, проектная производительность тогда составляла 36 тысяч кубических метров в сутки. После реконструкции объекта в 1974 году производительность увеличилась до 100 тысяч кубометров.
В апреле 2012 года в эксплуатацию была введена станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Как отмечено в информационных материалах к визиту, сброс очищенных сточных вод производится в Волгу. Этот очистной комплекс обслуживает 210 тысяч жителей. Однако в настоящее время применяемые технологии очистки сточных вод не позволяют очищать их до нормативных показателей, отмечается в материалах.