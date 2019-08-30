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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области останки 46 солдат перезахоронили на Аллее Славы

16:42 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭкипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"
Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ Акация на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Останки 46 солдат Великой Отечественной войны перезахоронили на Аллее Славы Самбекских высот в Ростовской области в пятницу, в день 76-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщает правительство региона.
На территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" состоялись митинг и церемония перезахоронения советских солдат, погибших в боях за Ростовскую область. Мероприятие прошло со всеми воинскими почестями.
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"Сегодня, когда мы с вами присутствуем на церемонии захоронения останков 46 воинов, три фамилии удалось установить. Мы свято храним память о подвигах всех бойцов", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева. Он отметил, что на Аллее Славы сегодня покоятся останки 165 красноармейцев.
"За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. При прорыве Миус-фронта, конечной точкой которого были именно эти места, общие потери превысили 800 тысяч человек. В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности", - отметил губернатор.
После церемонии он встретился с представителями поисковых объединений региона, осмотрел экспозицию артефактов, обнаруженных поисковиками. Среди них – противотанковая пушка, найденная на месте боев при прорыве Миус-фрона, нос отреставрированного катера "Морской танк" 1942 года, поднятого со дна реки Дон в прошлом году. В дальнейшем экспонаты пополнят фонды музейного комплекса "Самбекские высоты".
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Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
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