В Ростовской области останки 46 солдат перезахоронили на Аллее Славы

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот" . Архивное фото

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Останки 46 солдат Великой Отечественной войны перезахоронили на Аллее Славы Самбекских высот в Ростовской области в пятницу, в день 76-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщает правительство региона.

На территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" состоялись митинг и церемония перезахоронения советских солдат, погибших в боях за Ростовскую область. Мероприятие прошло со всеми воинскими почестями.

"Сегодня, когда мы с вами присутствуем на церемонии захоронения останков 46 воинов, три фамилии удалось установить. Мы свято храним память о подвигах всех бойцов", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева. Он отметил, что на Аллее Славы сегодня покоятся останки 165 красноармейцев.

"За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. При прорыве Миус-фронта, конечной точкой которого были именно эти места, общие потери превысили 800 тысяч человек. В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности", - отметил губернатор.

После церемонии он встретился с представителями поисковых объединений региона, осмотрел экспозицию артефактов, обнаруженных поисковиками. Среди них – противотанковая пушка, найденная на месте боев при прорыве Миус-фрона, нос отреставрированного катера "Морской танк" 1942 года, поднятого со дна реки Дон в прошлом году. В дальнейшем экспонаты пополнят фонды музейного комплекса "Самбекские высоты".