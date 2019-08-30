Ушаков рассказал о запланированных встречах Путина на полях ВЭФ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет отдельные встречи с премьерами Малайзии Махатхирой Мохамадом и Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Состоятся отдельные встречи с премьер-министром Малайзии, это весьма важная будет встреча с Мохамадом, поскольку малазийская делегация в этом году вообще впервые участвует в работе ВЭФ", - сказал он.

Он уточнил, что Малайзия имеет высокий экономический потенциал, и визит делегации этой страны придаст импульс двустороннему сотрудничеству, в том числе на Дальнем Востоке. По словам Ушакова, объем взаимной торговли между РФ и Малайзией составляет 2,7 миллиарда долларов.

Говоря о Японии, Ушаков подчеркнул, что эта страна уже традиционный гость для ВЭФ, и Абэ примет участие в форуме уже в четвертый раз.