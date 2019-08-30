Путин на ВЭФ расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока

"Что касается выступления нашего руководителя, то предусматривается, что он остановится на планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы нашей страны к углублению регионально-экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".