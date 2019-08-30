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РИА Новости

Путин на ВЭФ расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока

16:37 30.08.2019 (обновлено: 17:48 30.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, выскажется по вопросам безопасности в АТР, а также затронет тему санкций, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Что касается выступления нашего руководителя, то предусматривается, что он остановится на планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы нашей страны к углублению регионально-экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Юрий Ушаков
Помощник президента РФ
"Естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм ВТО и будет подчеркивать недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают торгово-экономическому нормальному сотрудничеству", - добавил он.
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Восточный экономический форум-2019Дальний ВостокВладивостокЭкономика
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