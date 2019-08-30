На заводе в Саратове обрушилась крыша

САРАТОВ, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Инцидент произошел на предприятии по производству подшипников по адресу: проспект Энтузиастов, 64А.
"По предварительным данным, при проведении кровельных работ произошло обрушение кровли в недействующем двухэтажном цеху, который находится на реконструкции. Пострадавших нет. Возгорания не было", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте работает оперативная группа регионального центра управления в кризисных ситуациях для оценки обстановки, сотрудники областной службы спасения. Место обрушения обследовали кинологи с собаками.
Как заявил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, обрушение кровли на площади порядка 650 квадратных метров произошло над помещением производственного цеха №56 на заводе Европейской подшипниковой корпорации (ЕПК).
"Здание недействующее, сейчас реконструируется. Оперативно на место прибыли спасатели и кинологи для проверки, которая к настоящему моменту завершена - собаки не нашли никаких следов потенциально пострадавших. Проверку со своей стороны провели и ответственные службы завода - по ее результатам, все работники присутствуют сейчас на территории предприятия, вне зоны обрушения. Однако в настоящий момент завод привлекает технику для разбора обрушения, чтобы полностью исключить наличие пострадавших", - цитирует Бусаргина министерство информации и печати региона.