Московских автомобилистов предупредили о начале учебного года

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" призывает автомобилистов быть внимательнее во время движения и при парковке из-за начала учебного года.
"В ближайшие дни в школах пройдут праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. В связи с этим на улицах города появится большое количество детей. ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, а также не оставлять машины в не предназначенных для этого местах", - говорится в сообщении пресс-службы "АМПП".
В организации напомнили, что оставленный в неположенном месте автомобиль может создать помехи для пешеходов или других участников дорожного движения. Кроме того, неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной аварии и других опасных ситуаций.
"Напомним, что в преддверии 1 сентября инспекторы "Московского паркинга" традиционно усилили контроль за соблюдением правил парковки на улицах вблизи столичных школ", - заключили в "АМПП".
28 августа, 11:19РИА НовостиСиноптики рассказали о погоде в День Знаний