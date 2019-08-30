Московских автомобилистов предупредили о начале учебного года

"В ближайшие дни в школах пройдут праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. В связи с этим на улицах города появится большое количество детей. ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, а также не оставлять машины в не предназначенных для этого местах", - говорится в сообщении пресс-службы "АМПП".