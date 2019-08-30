В ДНР сообщили о минометном обстреле юга республики со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли села Ленинское и Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по ним более 30 мин, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР.

"С 12.20 (совпадает с мск) украинские оккупанты из 36-й бригады в течение получаса обстреливали окраины населенных пунктов Ленинское и Саханка с использованием 82-миллиметровых минометов. В настоящее время по мирному поселку украинские боевики выпустили 33 мины", - сказал представитель Народной милиции ДНР.