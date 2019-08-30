В МИД рассчитывают, что новые украинские политики будут ответственнее

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новый созыв украинской Рады окажется более ответственным и адекватным, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.