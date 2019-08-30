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РИА Новости

В МИД рассчитывают, что новые украинские политики будут ответственнее

16:05 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новый созыв украинской Рады окажется более ответственным и адекватным, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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"В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности.
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