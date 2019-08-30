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РИА Новости

Опрос показал, сколько британцев верят в заключение новой сделки по Brexit

15:45 30.08.2019
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкУчастники акции против Brexit в Лондоне
Участники акции против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Участники акции против Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Более половины респондентов, опрошенных компанией YouGov, сомневаются, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться нового соглашения по Brexit с ЕС, свидетельствуют данные опроса, который проводился с 22 по 23 августа.
Глава британского правительства ранее заявлял, что к дате выхода Соединенного Королевства из ЕС, 31 октября, он намерен изменить достигнутое ранее соглашение по условиям Brexit c Брюсселем. Команда переговорщиков до конца октября будет проводить встречи с коллегами из ЕС.
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Однако согласно результатам опроса, 67% респондентов сомневаются в успехе Джонсона.
При этом 55% респондентов, поддерживающих Brexit, и 84% тех, кто выступает за сохранение членства в Евросоюзе, полагают, что "новая сделка маловероятна".
В среду, 28 августа, премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября.
Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку. Однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
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На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
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BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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