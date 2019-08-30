Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T15:36Z
https://ria.ru/20190830/1558086806.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155807/93/1558079330_0:267:3072:1995_1036x0_80_0_0_7f465c0c3ffa4fa9f46d13e9a2cf6065.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Чибис: Мурманской области нужно еще два миллиарда рублей на мазут к зиме

15:36 30.08.2019
424
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал на встрече президенту РФ Владимиру Путину, что региону понадобится еще минимум 2 миллиарда рублей для закупки мазута на зиму.
Текст встречи опубликован на сайте Кремля.

"Но еще одна главная проблема у нас – это тема мазутозависимости. Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили очень оперативно первый транш в 3 миллиарда рублей от федерального правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще 2 миллиарда нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет 6 миллиардов рублей", - рассказал он президенту.

Чибис подчеркнул, что региональные власти ставят задачу "в течение пяти лет радикально количество мазута сократить". Такая дорожная карта уже подготовлена, она представлена в Минэнерго России, ведется работа, чтобы утвердить ее на уровне кабмина.
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
30 мая, 16:08Мурманская область
Чибис назвал ситуацию в ЖКХ Мурманской области критической
010013
Обсудить 0
ТеплоснабжениеАндрей ЧибисМинистерство энергетики РФВладимир ПутинРоссияМурманская областьЭкономика
Рекомендуем
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
Чибис рассказал о решении проблемы оттока людей из Мурманской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
Банкноты номиналом 5000 рублей
Камчатка получила 400 миллионов рублей на реконструкцию краевых дорог
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил поездку в Польшу
Ульяновск. Архивное фото
Ульяновская область экспортировала товаров на $580 млн
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В Ростовской области появился сайт для помощи детям с инвалидностью
Игорь Артемьев
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
В Кремле ждут, что глава Монголии подтвердит присутствие на юбилее Победы
Банкомат
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ
Люди в инвалидных креслах
Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами
Город Оренбург
Для соцслужбы Оренбуржья закупили 35 новых автомобилей
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния