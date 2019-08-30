Чибис: Мурманской области нужно еще два миллиарда рублей на мазут к зиме

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал на встрече президенту РФ Владимиру Путину, что региону понадобится еще минимум 2 миллиарда рублей для закупки мазута на зиму.
Текст встречи опубликован на сайте Кремля.
"Но еще одна главная проблема у нас – это тема мазутозависимости. Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили очень оперативно первый транш в 3 миллиарда рублей от федерального правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще 2 миллиарда нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет 6 миллиардов рублей", - рассказал он президенту.
Чибис подчеркнул, что региональные власти ставят задачу "в течение пяти лет радикально количество мазута сократить". Такая дорожная карта уже подготовлена, она представлена в Минэнерго России, ведется работа, чтобы утвердить ее на уровне кабмина.