Чибис: Мурманской области нужно еще два миллиарда рублей на мазут к зиме

"Но еще одна главная проблема у нас – это тема мазутозависимости. Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили очень оперативно первый транш в 3 миллиарда рублей от федерального правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще 2 миллиарда нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет 6 миллиардов рублей", - рассказал он президенту.