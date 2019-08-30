В Липецкой области впервые пройдет международный марафон легкоатлетов

"Я тоже планирую принять участие в марафоне. Массовые забеги собирают тысячи участников и вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.