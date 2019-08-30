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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области впервые пройдет международный марафон легкоатлетов

15:16 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика. Архивное фото
Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Первый в истории Липецкой области марафон с участием иностранных легкоатлетов пройдет в Липецке 13 октября, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, на старт выйдут более двух тысяч человек, ведущим марафона будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Хедлайнером бегунов выступит прославленный марафонец, бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов, который недавно стал вторым на Московском полумарафоне. На старт забега-спутника в 10 километрах выйдут российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA (2012—2018), IBF Денис Лебедев, недавно завершивший профессиональную карьеру.

"Я тоже планирую принять участие в марафоне. Массовые забеги собирают тысячи участников и вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.

Врио главы региона отметил, что для участников будут доступны пять дистанций: марафон 42,2 километра, 10 километров для любителей и 3 километра для новичков. Дети разного возраста смогут пробежать 300 и 600 метров.
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Липецкая областьЛипецк
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