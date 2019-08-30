В России запустили эксперимент по переводу IT-систем госорганов в "облако"

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению ... автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением", - говорится в документе.