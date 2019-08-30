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РИА Новости

В России запустили эксперимент по переводу IT-систем госорганов в "облако"

15:13 30.08.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ проведет до конца 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов госорганов в единую облачную платформу, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Эксперимент проводится в целях реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" для повышения эффективности использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для предоставления госуслуг в электронной форме.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению ... автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением", - говорится в документе.
Участниками эксперимента станут Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, ФТС, Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и ФСС.
Минкомсвязь в срок до 30 декабря 2019 года должна создать первую очередь государственной единой облачной платформы, а в срок до 30 сентября 2020 года - отчитаться о ходе эксперимента.
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