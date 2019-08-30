В Адене террорист подорвал военный патруль

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Террорист на мотоцикле в пятницу взорвал военный патруль организованного правительственными войсками "пояса безопасности” на севере йеменского города Адена, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил телеканал " Террорист на мотоцикле в пятницу взорвал военный патруль организованного правительственными войсками "пояса безопасности” на севере йеменского города Адена, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил телеканал " Аль-Арабия ".

В момент нападения вооруженные люди открыли огонь по силам безопасности, после чего началась интенсивная перестрелка между двумя сторонами.

По информации СМИ, трое нападавших из сил сепаратистов Переходного совета Южного Йемена были убиты.

Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.

#اليمن.. تفجير بدراجة نارية استهدف قوة عسكرية في جولة المجسم شمال #عدن.. وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي تنفّذ حملة مداهمات واسعة في أحياء المدينة https://t.co/4Vsld1fkAZ #العربية — العربية (@AlArabiya) August 30, 2019