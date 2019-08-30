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РИА Новости

В Адене террорист подорвал военный патруль

15:11 30.08.2019 (обновлено: 15:14 30.08.2019)
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Террорист на мотоцикле в пятницу взорвал военный патруль организованного правительственными войсками "пояса безопасности” на севере йеменского города Адена, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
В момент нападения вооруженные люди открыли огонь по силам безопасности, после чего началась интенсивная перестрелка между двумя сторонами.
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
29 августа, 14:01РИА Новости
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
По информации СМИ, трое нападавших из сил сепаратистов Переходного совета Южного Йемена были убиты.
Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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Саудовская АравияЙеменДохаВ мире
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