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РИА Новости

В Совете Европы ждут от России выплаты в бюджет организации в ближайшие дни

14:34 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Совете Европы ожидают, что выплата Россией 54,7 миллионов евро в бюджет организации будет произведена в ближайшие дни, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.
В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Стороны обсудили, в том числе, решение Москвы перевести оставшиеся выплаты за 2017-2018 годы. В сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что "стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 годы в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока".
"Я могу полностью подтвердить приведенную .. цитату и добавить, что это был очень конструктивный звонок", - прокомментировал РИА Новости Хольтген, говоря о прошедшей беседе.
"Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в ходе беседы конкретные сроки перевода взноса.
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В четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.
Комментируя ранее по просьбе РИА Новости ситуацию, Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Россия - один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Тогда же она заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год.
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Турбьерн ЯгландСергей ЛавровМИД РФСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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